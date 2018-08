Netoli Balio salos esančią vaizdingą, turistų mėgstamą Lomboką liepos 29-ąją ir rugpjūčio 5-ąją sukrėtė du gyvybių nusinešę drebėjimai. Praėjusį sekmadienį salą sukrėtė virtinė naujų požeminių smūgių, kurių stiprumas siekė 6,9 balo. Indonezijos nelaimių valdymo agentūra penktadienį nurodė, kad daugiausiai aukų stichija pareikalavo šiaurinėje Lomboko dalyje, be to, keli žmonės žuvo gretimoje Sumbavos saloje. Daugybė žmonių žuvo ant jų užgriuvus nuolaužoms, kai salą sukrėtė požeminiai smūgiai. Drebėjimai padarė didžiulės žalos: buvo suniokotos ištisos bendruomenės, suskilinėjusius kelius padengė nuolaužų sluoksnis, įgriuvo daugybės namų stogai, sugriuvo daug pastatų. Dėl drebėjimų apie 390 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus, nurodė nelaimių valdymo agentūra. Pagalbos organizacijos žadėjo padėti nukentėjusiems gyventojams, priverstiems glaustis laikinose stovyklose. Jos perspėjo, kad kai kuriems dėl drebėjimų palikti savo namus turėjusiems žmonėms stinga maisto, švaraus vandens ir pastogės. „Dislokavome karių izoliuotuose kaimuose, kuriuos sudėtinga pasiekti“, – pranešime sakė Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. „Yra daug kaimų,.. kuriuos sunku pasiekti motociklais. Kai kur pagalba gabenama pėsčiomis“, – pridūrė jis. Skaičiuojama, kad atstatyti sugriautus pastatus ir infrastruktūrą kainuos daugiau kaip 7 trln. rupijų (413 mln. eurų). Seismiškai aktyvi Indonezija patenka į vadinamąjį Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, kur susiduria tektoninės plokštės ir dažnai įvyksta žemės drebėjimų bei ugnikalnių išsiveržimų. 2004 metų gruodį katastrofinis 9,1 balo žemės drebėjimas prie Sumatros salos krantų vakarų Indonezijoje sukėlė cunamį, smogusį keliolikos Indijos vandenyno šalių pakrantėms ir nusinešusį 230 tūkst. žmonių gyvybių.

