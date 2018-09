Nedideliame šiauriniame Acumos miestelyje dingusiais tebėra laikomi 22 žmonės. Daug didelių žemės nuošliaužų nuslinko retai apgyventame kaimiškame regione, taip pat paveiktame anksčiau šią savaitę Japonijai smogusio itin galingo taifūno. „Girdėjome, kad yra žmonių, vis dar įstrigusių purve, taigi, dirbame ištisą parą, tačiau juos išgelbėti yra sudėtinga“, – transliuotojui NHK sakė Acumos Savigynos pajėgų narys. „Imsimės priemonių, kad greitai juos rastume“, – pridūrė jis. Požeminiams smūgiams apgadinus regiono pagrindinę šiluminę jėgainę, apie 1,6 mln. būstų vis dar yra be elektros. Be to, Tomario branduolinė elektrinė, kuri prieš drebėjimą neveikė, dėl tinklų gedimo buvo priversta įjungti atsarginius generatorius, tiekiančius energiją reaktorių aušinimo sistemoms, nurodė nacionalinis transliuotojas NHK. Vėliau energijos tiekimas jėgainei buvo atkurtas. Pramonės ministras Hiroshige Seko sakė, kad penktadienį elektros veikiausiai dar neturės 550 tūkst. namų. „Prireiks maždaug savaitės“, kol bus atkurta didžiausios šiluminės jėgainės veikla, todėl „šiuo laikotarpiu siunčiame elektros generatorius į ligonines“, žurnalistams sakė ministras. Likviduoti nelaimės padarinių pasiųsti apie 22 tūkst. gelbėtojų, tarp jų – policijos pareigūnų ir Savigynos pajėgų karių. Tuo tarpu parduotuvėse ir degalinėse nusidriekė ilgos eilės, kadangi daugiau požeminių smūgių besibaiminantys žmonės norėjo sukaupti atsargų. Pastarosiomis dienomis Japoniją taip pat nusiaubė smarkiausias per 25 metus į šalį atslinkęs taifūnas. Antradienį šalies vakarinei daliai smogusi audra pareikalavo mažiausiai 11 žmonių gyvybių ir padarė didelės žalos regiono pagrindiniam oro uostui. „Prašau užjausti žmones, praleidusius tamsią naktį baimėje, ir padaryti viską, ką galite, kad kuo greičiau būtų atkurtas elektros tiekimas“, – per ministrų kabineto posėdį sakė premjeras Shinzo Abe. Naujų smūgių pavojus Pareigūnai perspėjo, kad gali įvykti naujų žemės drebėjimų. „Stiprūs žemės drebėjimai dažnai įvyksta (ne po vieną), ypač per 2–3 dienas“ po pirminio smūgio, sakė meteorologijos agentūros darbuotojas Toshiyuki Matsumori, atsakingas už žemės drebėjimų ir cunamių stebėseną. Pasak jo, namų griūčių ir žemės nuošliaužų pavojus padidėjo, todėl gyventojams reikėtų „dėmesingai stebėti seisminį aktyvumą ir kritulių kiekį, nesilankyti pavojingose teritorijose“. Žemės drebėjimas taip pat sutrikdė susisiekimą: atšaukti visi skrydžiai Saporo pagrindiniame Čitosės oro uoste. Jo terminalo pastate nukrito dalis lubų, taip pat trūko vandentiekio vamzdis. Taip pat nekursuoja vietos autobusai ir greitieji bei priemiestiniai traukiniai. Sapore turėjusios įvykti Japonijos ir Čilės futbolo rinktinių draugiškos rungtynės buvo atšauktos dėl elektros tinklų gedimų ir sutrikusio susisiekimo. Nacionalinė meteorologijos agentūra perspėjo, kad Hokaide prognozuojami smarkūs lietūs ir aukšti vandenyno potvyniai, todėl gyventojai raginami saugotis naujų žemės nuošliaužų. Japonija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui, kur įvyksta daug žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų. Birželį Osakos regioną supurtę požeminiai smūgiai pražudė penkis žmones ir dar per 350 sužeidė. Tuo metu 2011 metų kovo 11-ąją katastrofinis 9 balų žemės drebėjimas, įvykęs Ramiojo vandenyno dugne prie Japonijos šiaurės vakarinės pakrantės, sukėlė milžinišką cunamį, padariusį didžiulės žalos ir nusinešusį tūkstančius žmonių gyvybių.

