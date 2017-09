Į pietinį Chučitano miestą atvykęs Meksikos prezidentas Enrique Pena Nieto teigė, kad Oachakoje žuvo 45 žmonės, Čiapase – 12, o Tabasko valstijoje stichinė nelaimė nusinešė dar keturias gyvybes. Vis dėlto, pareigūnų teigimu, tikrasis žuvusiųjų skaičius gali siekti 80. Tabasko valstijos gubernatorius Arturo Nunezas pranešė, kad čia vienas vaikas žuvo sugriuvus sienai, o dar vienas – kūdikis – mirė, kai vietos ligoninėje dingus elektrai nustojo veikti jo kvėpavimo aparatas. Šiame Oachakos valstijos mieste iš po griuvėsių buvo ištraukti mažiausiai 36 žmonės. Prie apgriuvusios miesto rotušės susirinko minia žmonių, nes ten po griuvėsiais buvo įstrigę du policijos pareigūnai. Susiję straipsniai: Meksiką supurtė 8 balų stiprumo žemės drebėjimas, skaičiuojamos aukos Gelbėtojams pavyko vieną iš jų ištraukti, o kito pareigūno tebeieškoma. Dulkėtą mėlyną uniformą dėvintis 29 metų Vidalis Vera buvo tarp 300 policininkų, ieškančių nukentėjusiųjų griuvėsiuose. Jis sakė nemiegojęs daugiau kaip 36 valandas. „Neprisimenu tokio baisaus drebėjimo“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Rekordinis žemės drebėjimas Chučitane, turinčiame apie 100 tūkst. gyventojų, sugriuvo viešbutis bei buvo apgadinta daugybė namų. Miesto valdžios teigimu, laukiama kelių dešimčių tūkstančių pagalbos paketų nukentėjusiems žmonėms. „Prioritetas Chučitane yra atnaujinti vandens maisto atsargų tiekimą bei suteikti medicinos pagalbą nukentėjusiems“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė E. Pena Nieto. Prezidentas šį drebėjimą pavadino „didžiausiu užfiksuotu mūsų šalyje per pastaruosius 100 metų“. Požeminis smūgis buvo stipresnis nei 1985-aisiais, kai Meksike žuvo per 10 tūkst. žmonių. Meksikoje buvo sužeista per 200 žmonių, nurodė pareigūnai. Kaimyninėje Gvatemaloje, kur taip pat buvo juntamas drebėjimas, nukentėjo keturi žmonės. Popiežius Pranciškus, viešintis Kolumbijoje, meldėsi „už tuose, kurie prarado savo ir savo artimųjų gyvybes“ per šią nelaimę. Žemės drebėjimo epicentras buvo apie 100 kilometrų nuo pajūrio miesto Tonalos, esančio pietinėje Čiapaso valstijoje. Drebėjimas įvyko ketvirtadienį 23 val. 49 min. vietos (penktadienį 7 val. 49 min. Lietuvos) laiku.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.