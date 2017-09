„Šiuo metu žinoma, kad per drebėjimą žuvo 90 žmonių: 71 – Oachakos valstijoje, 15 – Čiapase ir keturi – Tabaske“, – rašoma Vidaus reikalų ministerijos išplatintame pranešime. Ketvirtadienį 23 val. 49 min. vietos (penktadienį 7 val. 49 min. Lietuvos) laiku įvykęs drebėjimas buvo galingiausias Meksikoje per pastarąjį šimtą metų. Meksikos seismologijos tarnybos duomenimis, jo stipruma siekė 8,2 balo. Šis požeminis smūgis buvo stipresnis už 1985-ųjų drebėjimą, kai keturiose šalies valstijose žuvo per 10 tūkst. žmonių.

