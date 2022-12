Anot atstovo, daug žmonių iš karto palaidojo savo artimuosius ir apie tai neinformavo institucijų. Dabar juos priskaičiavus, aukų skaičius smarkiai išaugo.

Per 5,6 balo stiprumo požeminius smūgius lapkričio 21-ąją tūkstančiai žmonių, be to, buvo sužeisti. Ypač nukentėjo Siandžuro miestas.