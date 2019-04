„V. Zelenskiui reikia pasiųsti signalą, kad viskas santykiuose ne taip jau paprasta, o iš naujo viską pradėti bus dar sunkiau. Pats pareiškimas, jog toks pasų išdavimas įmanomas, buvo paviešintas dar prieš antrą Ukrainos prezidento rinkimų turą – tai buvo atsakas V. Zelenskio politinio gyvenimo pradžiai. Kol kas su juo elgiamasi būtent taip – griežtai ir priešiškai“, – samprotauja politologas.

Anot jo, toks Maskvos sprendimas signalizuoja formalų nepripažintų „respublikų“ prijungimą prie Rusijos, „tačiau ne teritorijos, o žmonių sąskaita“.

Su tuo sutinka ir Ukrainos Pasaulio politikos instituto direktoriaus pavaduotojas Sergejus Solodkinas, kuris V. Putino įsaką įvardija kaip „jėgos demonstravimą“.

„Akivaizdu, jog jo vykdomas savotiškas naujo prezidento šantažas – signalas naujai Ukrainos valdžiai parengti konkrečių nuolaidų paketą, nes kitaip su Rusija rasti bendros kalbos nepavyks“, – mano politologas.

Anot politikos eksperto, spektras veiksmų, kurių iš Ukrainos tikisi Rusija, yra labai platus – nuo sprendimo nubraukti „Gazprom“ baudas iki nuolaidų Minsko susitarimuose.

„Kam ryšis naujas Ukrainos prezidentas, kiek gerai suvokia tokių kompromisų rizikas – šiandien atsakymų į šiuos klausimus mes neturime“, – teigia S. Solodkinas.

Anot politologo, pasų išdavimo programa vadinamųjų „Luhansko ir Donecko liaudies respublikų“ gyventojams itin aktuali nebus, nes 2017 metais Rusija pripažino jų pasus.

„Nemanau, jog kažkas pasikeis norintiems vykti į Rusiją ar ten įsidarbinti. Tai labiau simbolinis sprendimas, siunčiama žinutė“, – konstatuoja ekspertas.

Kai kurie analitikai prognozavo, kad V. Zelenskio pergalė Ukrainos prezidento rinkimuose gali pastūmėti į trumpalaikį suartėjimą su Maskva – panašų į tą, kuris vyko, kai Gruzijoje 2013 metais buvo priverstas pasitraukti provakarietiškas prezidentas Michailas Saaskašvilis. Greičiausiai tokia teorija nepasiteisino, rašo „Financial Times“.

Dabartinis Rusijos sprendimas primena dešimties metų senumo spaudimą Gruzijai, kai Rusija nusprendė suteikti savo pilietybę dviem Gruzijos separatistinių regionų gyventojams. Tuomet toks sprendimas buvo grindžiamas poreikiu apsaugoti žmones. Tai galiausiai tapo trumpo 2008 metų karinio konflikto pretekstu, sako buvęs Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo pareigūnas Michaelas Carpenteris.

„Rusija jau įvykdė invaziją, tačiau naujas žingsnis leidžia kalbėti apie aneksijos grėsmę“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Carpenteris.

Russia pursued exactly the same policy in Abkhazia and South Ossetia, which it later used as a pretext to invade (on the grounds that it had to protect its citizens). In Donbas, Russia has already invaded but this suggests a threat of annexation. https://t.co/ehTQ9SlFSZ