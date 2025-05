Zelenskis siunčia atsakymą Trumpui dėl derybų: „lauks Putino“

Jis taip pat pridūrė, kad pradeda abejoti, ar „Ukraina pasiryš susitarti su Putinu“, nes šis „per daug užsiėmęs Antrojo pasaulinio karo pergalės šventimu“. Be to, JAV prezidentas dar kartą pabrėžė, kad be Jungtinių Valstijų šio karo laimėti „būtų buvę visiškai neįmanoma“.