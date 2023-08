Į centrą Kupjanske, mieste, esančiame už keliasdešimties kilometrų nuo Rusijos sienos, pataikė „valdomoji aviacinė bomba“, socialinėje žiniasklaidoje pranešė V. Zelenskis.

„Gelbėtojai gesina gaisrą“, – sakė jis. – Vien šis karo nusikaltimas pasako viską apie Rusijos agresiją“.

Apie smūgį pranešta netrukus po to, kai V. Zelenskis pranešė, kad Rusijos raketos pataikė į Ukrainos aeronautikos grupės „Motor Sich“, vienos iš kelių įmonių, kurias vyriausybė rekvizavo prasidėjus Maskvos invazijai, objektą.

„Motor Sich“ objektas buvo netoli Chmelnyckio vakarų Ukrainoje, maždaug už 300 km į pietvakarius nuo Kyjivo.

Chmelnyckio regionas, esantis už kelių šimtų kilometrų nuo fronto linijų ir kuriame yra didelė Ukrainos oro pajėgų bazė, pastaraisiais mėnesiais nuolat buvo Rusijos smūgių taikinys.

Rusų atakos buvo surengtos po to, kai Ukraina naktį Kerčės sąsiauryje dronu atakavo Rusijos tanklaivį, o dar diena anksčiau Juodojoje jūroje buvo smogta kitam Rusijos laivui.

