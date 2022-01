„Atėjo laikas iš esmės susitarti dėl konflikto pabaigos, esame pasirengę priimti reikiamus sprendimus per naują keturių šalių vadovų susitikimą“, – sakoma V. Zelenskio pareiškime po susitikimo su Europos diplomatais pirmadienį.

Ukrainos prezidentūra nenurodė tų „sprendimų“ pobūdžio, tačiau sakė, kad pirmadienio derybose taip pat buvo aptarti žingsniai, kad padėtis prie Ukrainos sienos, kur Maskva sutelkė apie 100 tūkst. karių, būtų „deeskaluota“.

V. Zelenskis pirmą kartą susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu per taikos derybas Paryžiuje 2019 metais. Pokalbių šeimininkas buvo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, dalyvavo tuometinė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Derybomis nepavyko užbaigti 2014 m. kilusio Kijevo pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų konflikto. Mūšiai Rytų Ukrainoje pratrūko netrukus po to, kai Rusija užgrobė Krymą, ir nuo to laiko nusinešė daugiau nei 13 tūkst. gyvybių.

Kremlius kaltina Kijevą nesugebėjimu įgyvendinti 2015 metais Baltarusijoje, tarpininkaujant Vakarams, pasirašytų taikos sutarčių. Ukraina ne kartą ragino atnaujinti keturšalius viršūnių susitikimus ir siūlė tiesioginį V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą, tačiau Maskva šiuos pasiūlymus atmetė.

Pastaraisiais mėnesiais įtampa dėl Ukrainos dar labiau išaugo, Vašingtonui ir jo sąjungininkėms Europoje kaltinant Rusiją, kad ji rengiasi įsiveržti į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją. Maskva karių buvimą prie sienos apibūdina kaip gynybą nuo besiveržiančių Vakarų, ypač NATO, ir reikalauja iš Vašingtono ir jo sąjungininkių didelių nuolaidų. Ženevoje vykusios Rusijos ir JAV derybos, kuriomis siekiama deeskaluoti situaciją, pirmadienį neatnešė jokio proveržio.