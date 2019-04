Atnaujinta 21.20 val.

V. Zelenkis, kurio ankstesnė politinė patirtis apsiribojo prezidento vaidmeniu populiariame televizijos seriale, pareiškė, kad yra pasiruošęs stoti prieš Ukrainos lyderį.

„Aš ne bailys“, – sakė jis per retą pasirodymą televizijoje ketvirtadienį vakare, pristatydamas savo komandą.

Debatų pabaigoje abu kandidatai turėjo kelias minutes pasakyti paskutinį žodį prieš rinkimus. V. Zelenskis savo laiką išnaudojo aršiai kritikai.

„Noriu pasakyti - P. Porošenka turi daug pasiekimų. Bevizis (režimas su ES), Bažnyčios atskyrimas, kalba, kariuomenė. Bet P. Porošenka priskiria sau šiuos pasiekimus, o tai juk Ukrainos tautos pergalė, o ne jūsų, P. Porošenka. Ukrainiečių kalba egzistavo ir iki jūsų. Dėl armijos - tai yra Ukrainos karių, savanorių, visų ukrainiečių pergalė. Aš tikiu, kad mums pavyks sulaužyti senąją sistemą. Su nauju mentalitetu, XXI a. mentalitetu. Nesvarbu, P. Porošenka, ar jūsų žmonės ima kyšius, svarbiausia yra tai, kad jūsų žmonės iš Ukrainos atėmė penkerius metus“, - kalbėjo V. Zelenskis, užbaigęs savo pasisakymą šūkiu „Padarysime mes juos!„

P. Porošenka į tai atsakė kritika dėl esą neegzistuojančios V. Zelenskio rinkimų programos.

„Negavome nieko iš Volodymyro (Zelenskio) dėl programos, dėl konkrečių žingsnių. Iš jūsų atsakymų, Volodymyrai, akivaizdu, kad jūs gyvenate praeitimi. Mes turime apginti šalį nuo jūsų. Jūs - ne (Vasilijus) Holoborodko (V. Zelenskio kuriamas vaidmuo seriale „Tautos tarnas“). Draugai, balandžio 21 d. mes turime galvoti, kaip išsaugoti valstybę, kaip neatiduoti valstybės (Vladimirui) Putinui ir (Ihoriui) Kolomoiskiui. Negali su Rusijos agresoriumi kovoti aktorius, žinoma, talentingas aktorius, bet be jokios politinės patirties. Aš dėkoju Ukrainos tautai ir tikiu, kad balandžio 22 d. mes gyvuosime. Nepraraskime šalies!“ - kalbėjo P. Porošenka.

Paskutiniuose pusės minutės trukmės pasisakymuose abu kandidatai turėjo paskutinę progą sukritikuoti oponentą ir paraginti ukrainiečius eiti prie balsadėžių.

„Šalyje nėra normalių atlyginimų, nėra normalių vaistinių, kokios čia medicinos reformos. Kas dėl kelių, tai visiškai nieko - jų tiesiog nėra. Mes susigrąžinsime šalį. Šlovė Ukrainai!“ - savo pasirodymą debatuose užbaigė V. Zelenskis.

„Turime susivienyti, kad susigrąžintume Krymą, kad apgintume Donbasą. Neleisime atnaujinti oligarchijos šalyje. Tęsime savo judėjimą pirmyn. Mes žinome, kaip tai padaryti!“ - debatus užbaigė P. Porošenka.



Papildyta 20:09

Politiniai debatai, kurių metu pretendentai į prezidentus turėtų atsakyti į svarbius klausimus bei pristatyti savo programą, virto farsu. Jų metu žiūrovai skandavo, plojo, švilpė ir elgėsi lyg koncerte.

Tuo tarpu, dalyviai P. Porošenko bei V. Zelenskis kaltino vienas kitą santykiais su Rusija, oligarchais ir partneryste su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Debatus stebėję žiūrovai šaipėsi, jog pastarieji buvo panašesni į televizijos šou, su iš anksto paruoštais klausimais. „Su auditorijos palaikomaisiais šūkiais bei aplodismentais Zelenskis laimėjo debatus. Jis turi daugiau patirties televizijoje“, - rašė vienas žiūrovas.

