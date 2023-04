„Turėjau ilgą ir prasmingą pokalbį telefonu su prezidentu Xi Jinpingu“, – tviteryje pranešė V. Zelenskis. „Tikiu, kad šis pokalbis, taip pat Ukrainos ambasadoriaus Kinijoje paskyrimas suteiks galingą postūmį mūsų dvišalių santykių plėtrai“, – rašė jis.

V. Zelenskio atstovas spaudai Sergejus Nykyforovas feisbuke pranešė, kad abiejų vadovų pokalbis truko „beveik valandą“.

Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad per pokalbį Xi pasakė V. Zelenskiui, jog „pokalbiai ir derybos“ yra „vienintelis kelias“ užbaigti karą.

„Kalbant apie Ukrainos krizę, Kinija visada buvo taikos pusėje ir jos pagrindinė pozicija yra skatinti taikos derybas“, – pasak CCTV, kalbėjo Xi.

Pagal CCTV paskelbtą pokalbio išklotinę, Xi sakė, kad Kinija „nei stebės gaisrą iš šalies, nei pils alyvą į ugnį, jau nekalbant apie pasinaudojimą krize siekiant pasipelnyti“.

„Spręsdamos branduolinį klausimą, visos susijusios šalys turėtų išlikti ramios ir santūrios, iš tiesų sutelkti dėmesį į savo ir visos žmonijos ateitį bei likimą ir bendrai valdyti bei kontroliuoti krizę“, – sakė Xi.

Pekinas teigia, kad konflikte yra neutralus, o Xi niekada nepasmerkė Rusijos invazijos. O V. Zelenskis ne kartą yra sakęs, kad būtų atviras deryboms su Kinijos vadovu Xi.

Vasario mėnesį Pekinas pristatė 12 punktų dokumentą, kuriame raginama „politiškai sureguliuoti“ krizę Ukrainoje. Dokumente Kinija vaizduojama kaip neutrali šalis, o abi kariaujančios šalys raginamos pradėti taikos derybas.

Pirmajame dokumento punkte teigiama, kad „turi būti efektyviai ginamas visų šalių suverenitetas, nepriklausomybė ir teritorinis vientisumas“. Tačiau Kinija nuolat atsisako išsamiau paaiškinti, kaip tai susiję su Ukrainos karo, kilusio Maskvos pajėgoms įsiveržus į kaimyninę šalį, ypatumais.

Dokumente Pekinas ragina Rusiją ir Ukrainą atnaujinti taikos derybas, teigdamas, kad „dialogas ir derybos yra vienintelis perspektyvus sprendimas“.

„Tarptautinė bendruomenė turėtų ir toliau laikytis teisingo požiūrio skatinti derybas dėl taikos, padėti konflikto šalims kuo greičiau atverti duris politiniam sprendimui ir sudaryti sąlygas bei platformas deryboms atnaujinti“, – rašoma dokumente.

Ukrainos sąjungininkės dokumentą sutiko skeptiškai, o NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad Pekinas „nėra labai patikimas, nes nesugebėjo pasmerkti neteisėtos invazijos į Ukrainą“.

Daug kas tuo metu nurodė faktą, kad Xi susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet net nepaskambino V. Zelenskiui, kaip įrodymą, kad Kinija nėra, kaip pati teigia, nešališka stebėtoja.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.