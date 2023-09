Volodymyras Zelenskis nenori galvoti apie ilgą karą, ką jau kalbėti apie pačius ukrainiečius, dauguma kurių vis dar svajoja apie greitą pergalę, tačiau Ukrainos prezidentas ruošiasi ir ne pačiam palankiausiam scenarijui.

„Turiu būti pasiruošęs, mano komanda turi būti pasirengusi ilgam karui. Emociškai esu pasiruošęs“, – per interviu „The Economist“ sako V. Zelenskis. YES konferencijos Kyjive užkulisiuose kalbintas Ukrainos lyderis atrodė ramus, susitelkęs ir užtikrintas. Per tą patį susitikimą prieš metus jo nusiteikimas buvo elektiškas ir euforiškas: tą kartą optimistiškai nuteikė naujienos apie Ukrainos pajėgų sėkmes stumiant Rusiją iš Charkivo regiono.