Žurnalisto paklaustas, ar turi žinutę Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, V. Zelenskis sakė: „Jis gali nutraukti karą, kurį pradėjo. Net jei jis nemano, kad pradėjo karą, jis negali nuneigti, kad gali jį užbaigti.“

Ukrainos pajėgos tuo tarpu skelbia, kad nuo vasario 24 dienos iki kovo 7-osios Ukrainoje žuvo per 12 000 rusų karių. Be to, Rusija prarado 303 tankus, 48 lėktuvus, 80 sraigtasparnių, 1 036 šarvuotus automobilius, 120 patrankų, 56 raketų paleidimo įrenginius, 27 oro gynybos sistemas, 60 autocisternų, 7 dronus, 3 laivus rašo „Ukrinform“.