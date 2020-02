„Atskirai Zelenskis ir Putinas sutelkė dėmesį į laikinai okupuotose Donbaso ir Krymo teritorijose, taip pat Rusijos Federacijoje sulaikytų Ukrainos piliečių išlaisvinimo procesą“, – informavo ukrainiečių prezidentūra.

Pranešama, kad šalys sutiko, jog būtina suaktyvinti Trišalės kontaktinės grupės Minske darbą pasiektiems taikos susitarimams įgyvendinti.

Be to, šalys aptarė susitarimų, pasiektų per „Normandjos ketverto“ (Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos) vadovų susitikimą, įvykusį gruodį Paryžiuje, įgyvendinimą ir pasirengimą kitam „Normadijos ketverto“ lyderių susitikimui.

Kremlius apie šį pokalbį kol kas nepaskelbė.

41-erių komikas V. Zelenskis, neturėdamas jokios politinės patirties, pernai didele persvara laimėjo prezidento rinkimus, pažadėjęs užbaigti Rytų Ukrainą draskantį konfliktą ir pagerinti santykius su Maskva.

Jam pavyko susiderėti dėl ilgai laukto apsikeitimo kaliniais su Rusija; rugsėjį abi šalys apsikeitė 70 kalinių.

2019-ųjų pabaigoje Ukraina ir Rusijos remiami Rytų Ukrainos separatistai apsikeitė 200 kalinių: sulaikyti kovotojai buvo iškeisti į civilius ir karius, laikytus dviejuose separatistiniuose regionuose.

Ankstesnis Ukrainos ir Rusijos lyderių pokalbis įvyko gruodžio 31 dieną.

Anksčiau šią savaitę Kremlius paskelbė paskyręs naują savo patikėtinį, atsakingą už ryšius su Kijevu ir Maskvos remiamais Rytų Ukrainos separatistais. Dmitrijus Kozakas laikomas mažiau prieštaringu ir pragmatiškesniu veikėju nei jo pirmtakas Vladislavas Surkovas, palaikęs artimus ryšius su Donbaso separatistais.

Vienas prancūzų prezidentūros pareigūnas sakė, kad šis Rusijos žingsnis veikiausiai atitolins antrą viršūnių susitikimą dėl šeštus metus besitęsiančio karo užbaigimo, bet gali lemti naują derybų etapą.

Rusijos ir Ukrainos santykiai yra smarkiai pašliję nuo Krymo pusiasalio aneksijos, kurią Maskva įvykdė 2014-ųjų kovą, netrukus po to, kai per Maidano revoliuciją buvo nuverstas prorusiškų pažiūrų prezidentas Viktoras Janukovyčius.

Nuo separatistinio konflikto Rytų Ukrainoje pradžios 2014 metų pavasarį žuvo daugiau kaip 13 tūkst. žmonių ir daugiau kaip milijonas buvo priversti palikti savo namus.