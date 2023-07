Zelenskis dar prieš vizitą į Turkiją apsilankė Gyvačių saloje

„Šiandien esame Gyvačių saloje, mūsų Gyvačių saloje, kuri niekuomet nebus užkariauta okupantų, kaip ir visa Ukraina. Nes mes esame drąsiųjų šalis“, – sakė V. Zelenskis.

Salą netrukus po invazijos pradžios užėmė rusų pajėgos, tačiau vasarą ją susigrąžino Ukrainos daliniai. Nuo tada ji vėl kontroliuojama ukrainiečių.

The night is always darkest before the dawn. This dawn on the Snake Island was inspiring.

500 days... 9 years of war...

The Snake Island is a symbol of 🇺🇦's invincibility.

We will get everything back

