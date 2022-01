Jis sakė, kad padėtis šalies rytinėje dalyje yra kontroliuojama, „nėra priežasties panikuoti“.

„Mes siekiame visiško situacijos deeskalavimo taikiu būdu. Viską žinome, esame viskam pasiruošę, tikimės geriausio ir darome viską, ką reikia, kartu su mūsų partneriais, diplomatais ir kariškiais. Jie mus gina, o mums reikia ginti juos“, – kreipimesi nurodė V. Zelenskis.

Ukrainos vadovas paprašė išlikti ramiems ir „nešaukti, kad viskas pražuvo“.

Kalbėdamas apie šildymo sezoną, prezidentas patikino, kad dujų ir anglių atsargos yra pakankamos.

Praėjusią savaitę kreipdamasis į ukrainiečius V. Zelenskis sakė, kad Rusijos keliama grėsmė egzistuoja ne pirmus metus, o dabar jos nepadaugėjo.

„Informacinė erdvė pripildyta įvairių pranešimų apie karą su Rusija, apie tai, kad įsiveržimas gali prasidėti jau rytoj, bet kurią akimirką, be to, taip tikrai bus... Lygiai taip pat „aišku“ yra ir tai, kad mes neva nepasiruošę, tačiau neva neliksime vieni, kad visas pasaulis mus palaiko, kad visi mobilizuosis į Ukrainą. Vis dėlto viskas nėra būtent taip. Visa ši oficialiems politiniams pareiškimams ir per žiniasklaidą platinamoms naujienoms būdinga retorika verčia užduoti vieną logišką klausimą – o kas, tiesą sakant, čia naujo? Ar ne tokia yra realybė jau 8 metus, ar ne 2014-aisiais prasidėjo įsiveržimas? Ar karo grėsmė iškilo tik dabar? Rizika egzistuoja jau ne vieną dieną ir jos nepadaugėjo. Padaugėjo tik dėl jos keliamo ažiotažo“, – pasakė V. Zelenskis.

Anot jo, dabar aktyviai puolama „ne [Ukrainos] žemė, o [žmonių] nervai, siekiant, kad nerimas neslūgtų, taip pat investuotojų emocijos ir verslui tinkama konjunktūra, kad Ukraina atrodytų silpnesnė ir būtų galima reikalauti nuolaidų, sukurti tokį foną, kuriame mūsų „ne“ skambėtų kuo tyliau.“

V. Zelenskis akcentavo, kad vienintelė dingstis panikuoti dabar yra tikimybė, kad po 8 metus trunkančio karo žmonės iš tiesų puls į paniką, pradės išsiiminėti iš sąskaitų pinigus, šluoti parduotuvių lentynas, platinti melagingus pareiškimus ir bauginančius gandus.

„Visi piliečiai, ypač vyresnio amžiaus, turi tai suprasti, turi atsikvėpti, nusiraminti. Nereikia bėgti grikių ir degtukų. Visi žiniasklaidos kanalai turi atlikti būtent visuotinio informavimo, o ne visuotinės isterijos kurstymo vaidmenį. [Negalima] vaikantis populiarumo tapti priešo pagalbininkais“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

V. Zelenskis paragino laikytis rimties, išsaugoti sveiką protą, pasitikėti savo jėgomis, šalies pajėgomis ir pačia šalimi – Ukraina. Šalies vadovas paprašė nekurstyti pačių savęs, į viską reaguoti ramiai, neemocingai, protu, o ne širdimi, nešaukti, kad viskas žlugo, o žinoti, jog viskas kontroliuojama ir vyksta pagal planą.

Vakarams būgštaujant dėl gresiančios Rusijos invazijos į Ukrainą ir dėl to atitraukiant diplomatus, vyriausybės atstovai Kijeve ragina išlaikyti ramybę.

Ukrainiečių gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pirmadienį pareiškė, kad Ukraina neturi žvalgybos duomenų, kurie rodytų, kad Rusija artimiausiu metu ruošiasi įsiveržti į šalį.

„Iki šiol Rusijos ginkluotosios pajėgos nėra suformavę jokios smogiamosios grupuotės, kuri liudytų, kad rytoj jie pradės puolimą“, – sakė jis televizijai ICTV.

Ministro vertinimu, dabartinė padėtis „panaši į situaciją, kokia buvo praėjusių metų pavasarį, prieš Velykas“.

Visgi O. Reznikovas perspėjo, kad „esama rizikingų scenarijų, yra tikimybė, kad jų bus ateityje“.

„Tačiau šiandien tokios demonstracijos ir tokios grėsmės nėra“, – pabrėžė jis.

Ministras taip pat suabejojo scenarijumi, kad Maskva užpuls kaimyninę šalį vasario 20 dieną, kaip anksčiau nurodė ukrainiečių Jungtinių pajėgų operacijos vadas Oleksandras Pavliukas.

„Mūsų ginkluotosios pajėgos, mūsų vadovybė, Generalinis štabas yra išnagrinėję visus blogiausius scenarijus, kad žinotų, kaip elgtis, jei tokia situacija susiklostytų“, – paaiškino O. Reznikovas.

„Šiandien nematome jokio pagrindo teiginiui apie plataus masto puolimą prieš mūsų šalį“, – pirmadienį žurnalistams sakė nacionalinės saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

Kijevui dalinių judėjimas Rusijos pusėje, priešingai nei Vakarams, esą nekelia nuostabos. Visas šurmulys kilo tik spalio viduryje laikraštyje „The Washington Post“ pasirodžius vienam straipsniui. Tačiau Ukrainos situacija sudėtinga jau nuo 2014-ųjų, pažymėjo O. Danilovas.

Ir prezidentas V. Zelenskis vaizdo įraše teigė nematąs pagrindo jaudintis dėl Rytų Ukrainos. „Viskas kontroliuojama. Nėra pagrindo panikuoti“, – sakė jis. Kijevas esą siekia taikiai išspręsti konfliktą dėl Donbaso.

Ukrainos vyriausybės vadovas Denysas Šmyhalas sakė: „Nėra pavojų mūsų ekonomikos funkcionavimui“. Valiutos rezervų yra užtektinai šalies valiutos – grivinos – kursui palaikyti.

Vis dėlto V. Zelenskis ir kiti Ukrainos vyriausybės politikai praėjusiomis savaitėmis ir mėnesiais Vakarų žiniasklaidoje reiškė daug drastiškesnius perspėjimus dėl Rusijos invazijos.

Dalį Rytų Ukrainos Luhansko ir Donecko regionų nuo 2014 metų kontroliuoja prorusiški separatistai. Nepaisant vadinamojo Minsko taikos plano, kuris pasiektas tarpininkaujant Vokietijai ir Prancūzijai, konfliktas tęsiasi. JT duomenimis, iki šiol regione žuvo daugiau kaip 14 000 žmonių.

JAV ir NATO kritikuoja 100 000 rusų karių sutelkimą pasienyje su Ukraina. Vakarai baiminasi, kad Rusija gali įžengti į Ukrainą. Maskva tai neigia.