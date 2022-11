„Šiandien įvyko tai, apie ką perspėjome seniai. Teroras neapsiriboja mūsų valstybių sienomis. Rusijos raketos pataikė į Lenkiją.

Kiek kartų Ukraina yra sakiusi, kad teroristinė valstybė neapsiribos mūsų šalimi? Tik laiko klausimas, kada Rusijos teroras tęsis toliau. Kuo ilgiau Rusija jausis nebaudžiama, tuo daugiau grėsmių bus visiems, kuriuos gali pasiekti Rusijos raketos“, – sako Ukrainos prezidentas.

Tai, anot jo, tai ataka prieš NATO kolektyvinį saugumą.

„Tai labai reikšmingas eskalavimas. Turime veikti. Dabar noriu pasakyti visiems mūsų broliams ir seserims lenkams: Ukraina visada jus palaikys! Teroras žmonių neišlaisvins! Pergalė įmanoma, kai nėra baimės! Jūs ir aš jo neturime. Rusija priešinasi pasauliui. Rusija terorizuoja mus ir visus, kuriuos tik gali pasiekti. Padarykime viską, kad ją sustabdytume!“, – pabrėžiama V. Zelenskio kreipimesi.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tviteryje taip pat rašė, kad jo šalis solidarizuojasi su Lenkija ir yra pasiruošusi suteikti visą reikiamą paramą.

Ukraine reaffirms its full solidarity with Poland and stands ready to provide any necessary support. Collective response to Russian actions must be tough and principled. Among immediate actions: a NATO summit with Ukraine’s participation to craft further joint actions... 1/2