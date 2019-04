Jo teigimu, pergalės rinkimuose atveju susitikimas su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu visiškai tikėtinas.

Kovo 31 d. V. Zelenskis pareiškė žurnalistams – jei įvyktų susitikimas su V. Putinu, jis pareikalautų iš jo kompensacijos už žalą, kurią padarė Krymo ir Donbaso okupacija, informuoja gordonua.com.

„Jei susitiksiu su ponu V. Putinu, pasakysiu jam: „Na pagaliau grąžinote mūsų teritorijas. Kiek esate pasirengę mokėti kompensacijos už tai, kad atėmėte mūsų teritorijas ir padėjote žmonėms, kurie dalyvavo eskaluojant situaciją dėl Krymo ir Donbaso, padėjote jiems visame jų baisiame, žiauriame, pasibjaurėtiname kelyje?“ – pareiškė V. Zelenskis.

Daugiau apie galimą susitikimą su Rusijos prezidentu V. Zelenskis nedetalizavo. Gali būti, kad jis norėjo pasakyti susitiksiantis su V. Putinu tik tuo atveju, jei Ukrainai bus grąžintos jai priklausančios teritorijos.

Final exit poll results are out and seem to hardly differ from the previous ones. #Ukraine #UkraineElections #UkraineElections2019 MORE: https://t.co/l0p23pYLGD pic.twitter.com/RuG7RXRNUW