„Jie kaltinami homoseksualumu. Juos sulaikėme ir dabar apklausiame. Policija negali nusisukti nuo tokio elgesio“, – per valstybinę televiziją kalbėjo regiono policijos vadas Hassanas Ali Nasri. Jo teigimu, 12 moterų ir aštuoni vyrai buvo sulaikyti viešbutyje, kur jie dalyvavo ŽIV/AIDS švietimo programas rengiančios nevyriausybinės organizacijos mokymuose. Vasarį Tanzanija paskelbė uždraudusi daugeliui privačių sveikatos centrų teikti su AIDS susijusias paslaugas, kurios, sveikatos apsaugos ministrės Ummy Mwalimu teigimu, skatina potraukį tai pačiai lyčiai. Tanzanijos įstatymais lytiniai santykiai tarp dviejų vyrų baudžiami nuo 30 metų kalėjime iki gyvos galvos, tačiau lytiniai santykiai tarp moterų nebaudžiami. Susiję straipsniai: Žydų ultraortodoksų parlamentaras atsistatydino dėl dalyvavimo gėjų vestuvėse Ar reikia Lietuvos kariuomenei homoseksualių karių Iki naujausių vyriausybės pareiškimų prieš homoseksualus, politikai gėjų bendruomenę daugiausia ignoravo, ir ši nepatyrė tokios diskriminacijos, su kokia susiduriama kitose šalyse, pavyzdžiui, kaimyninėje Ugandoje. Penktadienį sveikatos apsaugos viceministras Hamisi Kingwangalla prieš parlamento narius prisiekė „visomis išgalėmis kovoti su homoseksualumą šalyje remiančiomis grupuotėmis“. Vyriausybė šį mėnesį pažadėjo deportuoti „homoseksualumą remiančius“ užsieniečius. Dešimtys homoseksualumu įtariamų vyrų sulaikyta ir nugabenta į ligoninę, kur jiems atliekami analiniai tyrimai homoseksualumui patvirtinti. Praėjusių metų liepą vyriausybė uždraudė įvežti ir parduoti lytinius lubrikantus, kurie, sveikatos apsaugos ministrės teigimu, skatina homoseksualumą ir ŽIV/AIDS plitimą. Organizacijos „Amnesty International“ teigimu, tos pačios lyties asmenų santykiai neteisėti 38 iš 54 Afrikos valstybių, o Mauritanijoje, Sudane ir Somalyje jie baudžiami mirtimi. 2014 metais Ugandoje buvo bandoma įvesti mirties bausmę už homoseksualumą, tačiau prieštaringai vertintas įstatymas vėliau buvo atšauktas.

