Zalužnas: šis štabas iš tikrųjų tapo mūsų slaptuoju ginklu

Kovo 30 dieną laikraštis „The New York Times“ (NYT) paskelbė ilgą publikaciją, kurioje teigė, kad per pastaruosius trejus metus JAV į Ukrainos karines operacijas buvo įsitraukusios „daug giliau, nei manyta anksčiau“. Tekste buvo pasakojama ir apie vadavietę Vysbadene, kur JAV kariškiai kartu su ukrainiečiais planavo karines operacijas ir, be kitos pagalbos, padėdavo jiems pasirinkti taikinius.