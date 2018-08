Popietę susirėmimai toje vietovėje dar tęsėsi ir tebebuvo siekiama išvaduoti 21 likusį įkaitą, pridūrė pareigūnai. Šios operacijos sėkmė tikriausiai taps svarbia paskata afganų pajėgoms, pastaruoju metu nesugebėdavusioms suvaldyti visoje šalyje stiprėjančio Talibano. Pirmadienio rytą Talibanas atakavo tris autobusus, važiavusius Chan Abado srityje, ir paėmė į nelaisvę visus šiose transporto priemonėse buvusius žmones, sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovo pavaduotojas Nasratas Rahimi. Pasak jo, vėliau Afganistano saugumo pajėgos išvadavo 149 žmones, bet kovotojų rankose tebėra 21 žmogus iš autobusų, patekusių į talibų pasalą. Atstovas pridūrė, kad kad per kautynes žuvo mažiausiai septyni Talibano kovotojai. Talibai surengė pasalą, nors Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani paskelbė trijų savaičių paliaubas šią savaitę musulmonų švenčiamos Id al Adhos (Aukojimo šventės) proga – su sąlyga, kad kovotojai irgi turi nutraukti ugnį. Pastaraisiais mėnesiais Talibanas suintensyvino kovos veiksmus, užėmė ištisus Afganistano rajonus ir dažnai rengia didelio masto sprogdinimus bei kitokias atakas, nusinešusias daug žmonių gyvybių Kundūzo provincijos gubernatoriaus atstovas Esmatullah Muradi patvirtino, kad įkaitai buvo išvaduoti. Pasak Kundūzo provincijos tarybos vadovo Mohammado Yusoufo Ayubi, Talibanas tarp autobusais važiavusių žmonių tikriausiai ieškojo vyriausybės darbuotojų arba saugumo pajėgų narių, per šventes dažnai grįžtančių namo. Visi keleiviai autobusuose buvo žmonės iš Badachšano ir Tacharo provincijų, keliavę į sostinę Kabulą, sakė Tacharo provincijos policijos vadovas Abdul Rahmanas Aqtashas. A. Ghani paliaubų pasiūlymą pateikė sekmadienį minint Afganistano nepriklausomybės 99-ąsias metines. Prezidentas sakė, kad „ugnies nutraukimo turėtų laikytis abi pusės, o jo pratęsimas ir trukmė taip pat priklausys nuo Talibano pozicijos“. Tačiau šeštadienį Afganistano Talibano lyderis maulavis Haibatullah Akhunzadah (Haibatula Achunzada) teigė, kad šalyje taikos nebus, kol tęsiasi „užsienio okupacija“. Jis pakartojo grupuotės poziciją, kad jau 17 metų Afganistaną krečiantis karas gali būti užbaigtas tik tiesioginėmis derybomis su Jungtinėmis Valstijomis. Id al Adhos proga paskelbtame pranešime H. Akhunzadah neminėjo jokių paliaubų ir sakė, kad kovotojai lieka ištikimi įsipareigojimams laikytis „islamo tikslų“, užtikrinti Afganistano suverenumą ir užbaigti karą. Tuo metu A. Ghani išreiškė viltį, kad ugnies nutraukimas galėtų būti pratęstas iki lapkričio 20 dienos, musulmonų pranašo Muhammado (Muhamado) gimtadienio. Vyriausybė anksčiau buvo paskelbusi paliaubas su Talibanu birželį švenčiant Id al Fitrą (Atsigavėjimo šventę), užbaigiantį šventąjį Ramadano pasninką. Talibanas sutiko laikytis trijų dienų paliaubų, bet vėliau atmetė prezidento raginimus jas pratęsti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.