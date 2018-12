Branduolinių ginklų analitikas atskleidė neįtikėtiną rusiškojo „Google Earth“ atitikmens klaidą.

Internetinių žemėlapių kompanija „Yandex“, siūlanti palydovinių žemėlapių paslaugą, bandė paslėpti karines užsienio bazes Turkijoje ir Izraelyje susiliejusiomis dėmėmis. Tačiau rezultatas buvo visiškai priešingas trokštamam tikslui – šios vietos buvo išryškintos ir pastebėtos.

Savo demaskuojančiame straipsnyje, kuris šį neapsižiūrėjimą iškelia į dienos šviesą, Mattas Korda iš Amerikos mokslininkų federacijos (FAS) praneša, kad „Yandex“ susiliejusiu vaizdu paslėpė „daugiau nei tris šimtus Turkijoje ir Izraelyje esančių karinių objektų“.

„Daugelis objektų jau buvo žinomi, bet yra ir daug tokių, kurie, žvelgiant į palydovinius žemėlapius, atrodo visiškai nepavojingi. Vaizdo suliejimas šiose vietose išduoda, kad jų paskirtis yra karinė“, – „Twitter“ savo atradimus paskelbė M. Korda ir pridėjo nuotrauką, kurioje sulietas vaizdas slepia daugiabutį Stambule.

