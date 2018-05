Kinijos ir JAV prezidentai kalbėjosi po Xi Jinpingo susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Xi Jinpingas taip pat sakė D. Trumpui, kad Pekinas ir Vašingtonas turėtų „stengtis“ rasti sprendimą savo prekybos ginčui, paskelbė valstybinis transliuotojas CCTV.

