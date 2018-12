Per savo kalbą, skirtą šalies rinkos reformų 40-osioms metinėms paminėti, Xi Jinpingas vėl pakartojo, kad Kinija įsipareigojusi daugiašalės prekybos sistemai ir tolesniam savo ekonomikos atvėrimui. Vis dėlto jis nepaskelbė jokių naujų iniciatyvų, kuriomis būtų sureaguota į lėtėjantį ekonomikos augimą ir nesutarimus su Jungtinėmis Valstijomis dėl prekybos klausimų. Kinijos lyderis patikino, kad jo šalis nesivystys „kitų šalių interesų kaina“. Visame pasaulyje nuolat didėjantis Kinijos pėdsakas verčia kai kurias valstybes nerimauti dėl Pekino įtakos, smarkiai išsiplėtusios tiek politikos, tiek ekonomikos srityse. Ypač kritikuojamas Kinijos infrastruktūros projektų platus tinklas, apimantis kone visą pasaulį – nuo Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono iki Afrikos. Pasak Xi Jingpingo, nors Kinija „vis artėja prie pasaulio arenos centro“, šalies vykdoma politika visų pirma orientuota į gynybą. „Kinijos raida nekelia grėsmės jokiai valstybei, – tvirtino Xi Jinpingas. – Nesvarbu, kiek bus išsivysčiusi Kinija, ji niekada nesieks hegemonijos.“ Prezidentas išsamiai išdėstė pastarojo meto šalies pasiekimus ir ypač gyrė buvusį lyderį Deng Xiaopingą, kurio reformos, Xi Jinpingo teigimu, išgelbėjo Kiniją, po audringos Kultūrinės revoliucijos atsidūrusią ant ekonomikos griūties slenksčio. Kitos panašios ceremonijos, per kurias aukštinamos reformos ir ekonomikos atvėrimas, neretai kritikuojamos, kad didžiausias dėmesys skiriamas ne Deng Xiaopingui, laikomam Kinijos pertvarkos architektu, o dabartiniam lyderiui. Šį kartą Xi Jinpingas negailėjo pagyrų Deng Xiaopingui ir savo kalbos pačioje pradžioje atkreipė dėmesį į 1978-ųjų – kai Deng Xiaopingas įgyvendino savo pirmąsias reformas – reikšmingumą. Xi Jinpingas nuolat pabrėždavo Komunistų partijos absoliučios valdžios ir Kinijos suvereniteto svarbą. „Niekas neturi teisės diktuoti kinų liaudžiai, ką reikėtų ir ko nereikėtų daryti“, – pareiškė jis. Xi Jinpingo kalba veikiausiai nenuramins privačių verslininkų ir užsienio bendrovių, turėjusių vilties, kad prezidentas pasinaudos proga paskelbti konkrečių priemonių pramonės atvirumui didinti, turinčių pažaboti valstybinių korporacijų dominavimą.

