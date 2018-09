Knygoje nuodugniai aprašomos situacijos, kai dabartinio valstybės vadovo esami ir buvę patarėjai vadino Donaldą Trumpą „idiotu“ ir „melagiu“, peikė jo nuovoką ir paėmė nuo jo darbo stalo dokumentus, kad užkirstų kelią prezidentui pasitraukti iš kelių prekybinių sutarčių.

Dienraščio „The Washington Post“ žurnalisto Bobo Woodwardo knyga, kurioje apstu kandžių komentarų bei šokiruojančių epizodų, susijusių su vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu, yra naujausias iššūkis spaudimą iš visų pusių patiriančiai D. Trumpo administracijai.

Naujienų agentūra „The Associated Press“ likus savaitei iki knygos „Fear: Trump in the White House“ pasirodymo gavo jos kopiją.

D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ pasmerkė knygoje aprašomus epizodus ir pateikiamas citatas. Jis pavadino tai „apgavystėmis“ bei „visuomenės mulkinimu“ ir pabrėžė, kad tiek gynybos sekretorius Jimas Mattisas, tiek Baltųjų rūmų administracijos vadovas Johnas Kelly paneigė sakę žodžius, kurie knygoje cituojami kaip jų kritiški atsiliepimai apie prezidentą.

D. Trumpas taip pat paneigė buvus knygoje aprašomus epizodus, kai esą jo aukšto rango patarėjai nugvelbė nuo jo darbo stalo svarbius dokumentus, kad šis nepasielgtų impulsyviai. Interviu naujienų tinklalapiui „The Daily Caller“ D. Trumpas sakė: „Niekas iš manęs nieko neėmė.“

Vėliau antradienį prezidentas tviteryje taip pat paneigė vadinęs generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą „protiškai atsilikusiu“ ir „buku pietiečiu“.

D. Trumpas tvirtino „niekada nesakęs tokių žodžių apie kitą asmenį, įskaitant Jeffą“, ir pridūrė, kad „būti pietiečiu yra ŠAUNU“.

J. Sessionsas prezidento nemalonėn pateko po to, kai nusišalino nuo specialiojo prokuroro Roberto Muellerio atliekamo tyrimo dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

B. Woodwardas savo knygoje taip pat pranešė, kad po to, kai Sirijos prezidentas Basharas al Assadas 2017-ųjų balandį surengė cheminę ataką, D. Trumpas paskambino J. Mattisui ir esą pareiškė norįs Sirijos lyderio mirties. Nacionalinio saugumo patarėjai savo ruožtu parengė planą dėl antskrydžių prieš Damaską, kurį JAV prezidentas nurodė nedelsiant įgyvendinti.

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley antradienį paneigė, kad D. Trumpas kada nors planavo nužudyti B. al Assadą. Žurnalistams ji sakė, kad ji buvo susipažinusi su pokalbių apie chemines atakas Sirijoje turiniu, ir pabrėžė „nė karto negirdėjusi, kad prezidentas būtų kalbėjęs apie B. al Assado nužudymą“.

N. Haley teigimu, knygas apie D. Trumpą skaitytojai turėtų vertinti skeptiškai.

J. Mattisas taip pat kritikavo B. Woodwardo knygą dėl nepatikimumo.

„Man priskirtų B. Woodwordo knygoje paniekinamų žodžių apie (JAV) prezidentą niekada neištariau pats, (jų nebuvo ištarta) man dalyvaujant“, – sakoma naujienų agentūrai „Interfax“ atsiųstame Pentagono vadovo pranešime.

„Pati idėja, kad išreiškiau panieką vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui prezidentui Trumpui arba Pentagone toleravau nepagarbų požiūrį į prezidento administraciją – kažkieno turtingos vaizduotės vaisius“, – tvirtino J. Mattisas.

B. Woodwardo teigimu, J. Mattisas yra sakęs, kad D. Trumpo intelektas prilygsta „penktoko arba šeštoko“ protui.

B. Woodwardo knygos pasirodymo buvo laukiama ištisas savaites, o esami ir buvę Baltųjų rūmų pareigūnai spėja, kad beveik visi jų kolegos bendradarbiavo su žymiu žurnalistu, išgarsėjusiu per Waqtergate'o skandalą.

Jo ir kelių kitų „The Washington Post“ kolegų straipsniuose buvo atskleista didžiulė sekimo ir purvinų triukų schema, o tolesni reportažai nulėmė R. Nixono apkaltą ir atsistatydinimą 1974 metais, taip pat – dešimčių administracijos pareigūnų baudžiamąjį persekiojimą.

Baltųjų rūmų atstovė Sarah Huckabee Sanders pareiškė, kad naujoji B. Woodwardo knyga yra „vien išgalvotos istorijos; dauguma jų – nepatenkintų buvusių darbuotojų, kad prezidentas (jose) atrodytų blogai“.

Pats B. Woodwardas į prašymus pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.

Antradienį „Fear: Trump in the White House“ jau pateko į perkamiausių internetinės prekybos milžinės „Amazon“ knygų sąrašą.