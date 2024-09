Vyslos vandens lygis Varšuvoje nukrito iki rekordiškai žemo lygio

Pasak IMGW atstovo, svarbiausia padėties blogėjimo priežastis – sausra. „Šią vasarą buvo daug karštų, sausų dienų be kritulių“, – sakė žurnalistams sinoptikas Wojciechas Szulcas. Tačiau artimiausiomis dienomis situacija gali pasikeisti. IMGW šią savaitę tikisi lietaus, galinčio palengvinti sausros sąlygas. Be to, kitą savaitę iš vakarų į Lenkiją atkeliaus atmosferos frontas su krituliais.