Kandžią žinučių socialiniame tinkle „Twitter“ virtinę JAV prezidentas paskelbė grįžęs iš nelabai sklandžios kelionės į Paryžių, kur buvo minimos Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 100-osios metinės.

Anksti ryte D. Trumpas tviteryje pliekė E. Macroną už jo pritarimą Europos armijai ir pakartojo dažnai sakomą kaltinimą, kad Amerikos NATO sąjungininkės Europoje gynybai skiria per mažai lėšų.

„Emmanuelis Macronas siūlo kurti savąją armiją, kad gintų Europą nuo JAV, Kinijos ir Rusijos. Bet per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karą (agresorė) buvo Vokietija. Kokioje gi padėtyje atsidūrė Prancūzija?“ – klausė Baltųjų rūmų vadovas.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018