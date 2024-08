Vyriausybė: pirmą kartą per 50 metų Švedijoje emigrantų skaičius viršija imigrantų

Migracijos ministrė Maria Malmer Stenergard per spaudos konferenciją sakė, kad nuo šių metų sausio iki gegužės iš Švedijos išvyko maždaug 5700 žmonių daugiau nei imigravo. Pirminiais Švedijos statistikos departamento duomenimis, nuo metų pradžios iki gegužės imigracija per metus sumažėjo 15 procentų. Pasak vyriausybės, per tą patį laikotarpį emigracija išaugo 60 proc., o prieglobsčio prašymų skaičius toliau mažėjo ir pasiekė žemiausią nuo 1997 m. lygį.