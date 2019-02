„Stebuklų nėra. Jie naudojami tam, kad išgautų pinigus iš mūsų viltį praradusių žmonių“, – žurnalistams sakė PAR Kultūrinių, religinių ir kalbinių bendrijų skatinimo ir saugojimo komisija.

Trys laidojimo kompanijos, kurios teigia buvusios apgautos šio „pranašo“, dabar jį padavė į teismą. Esą mirusiu apsimetusio vyro artimieji bendravo su kompanijomis, o ant karsto „stebuklo“ metu buvo užlipinti vienos bendrovės lipdukai, o pats karstas pirktas iš trečios įmonės, rašo BBC.

Tariamas „stebuklas“ įvyko netoli sostinės Johanesburgo įsikurusiame miestelyje. Įvykio autentiškumą paskelbė ir tvirtino vietinė bažnyčia. Vėliau ji nustojo palaikyti pastorių ir pareiškė, kad „miręs“ vyras iš tiesų „jau buvo gyvas“, kai buvo atgabentas karste į miestelį.

Internete paplitęs vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas tariamas „prikėlimas“, PAR sukėlė plačius visuomenės debatus, jį pasmerkė vietos religiniai lyderiai. Internautai išsišaipė iš šio „stebuklo“, rašo BBC.

Tai ne pirmas kartas, kai PAR dvasininkai skelbiasi galintys atlikti stebuklus. Praėjusiais metais vienas pastorius apipurškė parapijiečius pesticidu, kuris, jo teigimu, galėjo išgydyti vėžį ir ŽIV.

The food clearly slaps different after being resurrected.😂😂 #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/5U4uaWiutL— Pootie Tang (@Mdudemeister) February 25, 2019