Pirmiausia skelbta apie daugiau nei 100 aukų, paskui patikslinta, kad žuvo 181 žmogus. Pagal naujausius duomenis, per šią katastrofą nė vienas orlaivyje buvęs žmogus neišgyveno.

Valstybinė naujienų agentūra „Algerie Presse“ (APS) nurodė, kad transporto lėktuvas „Iljušin Il-76“ skrido į Bešarą šalies pietvakariuose.

Skelbiama, kad lėktuvas sudužo Bufariko mieste, esančiame už 30 kilometrų nuo Alžyro sostinės.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt

