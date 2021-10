Vokietijos vyriausybė „labai sunerimusi“ dėl sunkiosios ginkluotės naudojimo Rytų Ukrainoje

Per juos vis dažniau naudojama „sunkioji ginkluotė“, trečiadienį sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė. Be to, „visos pusės naudoja dronus“, o tai prieštarauja Minsko susitarimams.

Antradienį Ukraina pranešė, kad per mūšį su separatistais žuvo vienas karys ir dar vienas buvo sužeistas. Anot duomenų, separatistai, apšaudydami kariuomenės pozicijas, naudojo patrankas, granatsvaidžius ir kulkosvaidžius. Atsinaujinant kovoms, Vokietijos vyriausybė paragino „visas puses konstruktyviau nei iki šiol dalyvauti politinėse derybose“.

Nuo konflikto Rytų Ukrainoje pradžios 2014 metais žuvo daugiau kaip 13 000 žmonių, beveik 1,5 mln. buvo priversti palikti savo namus. Minsko susitarimas dėl taikos Rytų Ukrainoje buvo sudarytas 2015 metais.