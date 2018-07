„Jis nori atsistatydinti kaip partijos pirmininkas ir vidaus reikalų ministras“, nes „nebėra palaikomas“, naujienų agentūrai AFP sakė CSU šaltiniai. Tačiau CSU parlamentinės frakcijos seniūnas Alexander'as Dobrindtas „nenori priimti Seehoferio atsistatydinimo“, sekmadienį sakė kelias valandas Miunchene vykusio partijos pasitarimo dalyviai. Jeigu H. Seehoferis tikrai atsistatydins, neaišku, ar CSU sieks likti koalicijoje su A. Merkel Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) ir pasiūlyti kitą kandidatą vadovauti Vidaus reikalų ministerijai. Galima ir kita galimybė – kad dešimtmečius gyvavęs abiejų partijų aljansas iširs, o A. Merkel praras daugumą parlamente. Tokiu atveju Vokietija atsidurtų politinėje nežinioje. H. Seehoferis ir jo partijos nariai sekmadienį susitiko aptarti atsako į sunkiai iškovotą susitarimą, turintį padėti sumažinti migraciją į Europos Sąjungą ir vadinamąją antrinę migraciją – kai į kurią nors Bendrijos narę atvykę migrantai stengiasi patekti į kitas bloko šalis. Šį susitarimą ES šalių lyderiai, tarp jų A. Merkel, sudarė per praeitą savaitę surengtą viršūnių susitikimą. CSU kelias savaites spaudė A. Merkel sutikti su jos planu nebeįleisti į Vokietiją prieglobsčio ieškotojų, jau užregistruotų kitose šalyse, arba sudaryti tokį patį poveikį darysiantį ES lygio susitarimą. Partija buvo paskelbusi, kad suteikia kanclerei laiko iki sekmadienio, liepos 1-osios. Šaltiniai sakė, kad H. Seehoferis per sekmadienį vykusį uždarą pasitarimą su partijos lyderiais sakė, kad šeštadienį spaudė A. Merkel atsakyti, ar ES susitarimas ir virtinė jos sudarytų dvišalių susitarimų atitinka jo reikalavimus, bet skundėsi, kad šis „pokalbis nedavė jokių rezultatų“. Tuo metu CDU generalinė sekretorė Annegret Kramp-Karrenbauer (Anagret Kramp-Karenbauer) po partijos vadovų pasitarimo Berlyne sakė, kad kanclerės stovykla vieningai palaiko „veiksmingus, humaniškus sprendinius kartu su mūsų Europos partneriais“.











