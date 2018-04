„Rusijos elgesys pastaraisiais metais neabejotinai nulėmė labai didelės pasitikėjimo dalies praradimą“, – interviu vokiečių laikraščiui „Bild am Sonntag“ sakė Heiko Maasas. „Tuo pačiu metu mums reikia Rusijos kaip partnerės, regioniniams konfliktams spręsti, nusiginklavimui ir kaip svarbaus daugiašalės tvarkos stulpo, – sakė jis. – Štai kodėl mes esame atviri dialogui ir tikimės po truputį atkurti pasitikėjimą, jei Rusija nori tai daryti.“ Šie komentarai pasirodė Vokietijai prisidėjus prie JAV ir virtinės kitų Vakarų valstybių, išsiuntusių Rusijos diplomatų dėl buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste. Britanija sakė, jog „labai tikėtina“, kad už Skripalių apnuodijimą Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ yra atsakinga Rusija, tačiau Maskva piktai neigia, kad yra kaip nors su tuo susijusi, ir pažadėjo išsiųsti tiek pat Vakarų diplomatų. H. Maasas teisino Vokietijos sprendimą išsiųsti keturis rusų diplomatus ir sakė, kad bendras Europos atsakas buvo svarbus siekiant pademonstruoti „solidarumą su Britanija, ... ir kaip vienybės signalas“. Iš JAV, Europos Sąjungos, NATO šalių ir kitų valstybių iš viso buvo išsiųsta daugiau kaip 150 rusų diplomatų.

