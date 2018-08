„Aišku, mus erzina, kai prezidentas Trumpas apibūdina Europą kaip JAV vienu ypu su Rusija ir Kinija arba kelia klausimą dėl NATO beveik kaip vienadienį pareiškimą“, – H. Maasas sakė per susitikimą Bukarešte su Rumunijos diplomatais. „Atrodo absurdiška, kad mes Europos Sąjungoje turime rūpintis, kaip atsakyti į JAV muitus, teisinamus nacionalinio saugumo pagrindu“, – pridūrė H. Maasas ir pridūrė, kad šis „absurdiškumas“ galbūt tiesiog yra naujos geopolitinės tikrovės atspindys. „Pirmiausiai – Amerika“ buvo žadinantis skambutis. Mūsų atsakas turėtų būti „Europa – vieninga!“ – sakė H. Maasas. Praeitą savaitę ministras verslo dienraščio „Handelsblatt“ paskelbtame straipsnyje ragino svarstyti „naują pasaulio tvarką“, kad Europa taptų mažiau priklausoma nuo Jungtinių Valstijų. Tačiau Vokietijos kanclerė Angela Merkel pabrėžė, kad H. Maasas išsakė vien asmeninę nuomonę. Pirmadienį savo kalboje H. Maasas ragino ES kurti „bendrą užsienio ir saugumo politiką, vertą savo pavadinimo“, taip pat formuoti „gynybos sąjungą“. Ministras pridūrė, kad vienbalsiškumo principas pernelyg dažnai lemdavo „mažiausio bendro vardiklio“ politiką. „Privalome sugebėti rasti sričių, kuriose dauguma sprendimų yra įmanomi įgyvendinti visoms valstybėms narėms“, – sakė jis. H. Maasas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Rumunijoje pasireiškiančios „poliarizacijos“ dėl įtariamos vyriausybės korupcijos ir kontroversiškų teismų reformų. Anksčiau šį mėnesį įsiplieskus susirėmimams per protestus prieš vyriausybę buvo sužeisti daugiau kaip 450 žmonių, tarp jų – 30 policininkų. „Mums nerimą kelia ne pačios diskusijos, nes jos turi vykti. Mums neramu dėl debatų aštrumo, atvedusio prie smurtinės konfrontacijos“, – aiškino H. Maasas. Ministras ragino Rumuniją rasti „kompromisą“ dėl teismų reformos, kad būtų išsaugota valdžių pusiausvyra ir sutaikyta šalies visuomenė.

