Nors aktyvistai šešerius metus veikė netoli Kelno esančiame Hambacho miške, tačiau atrodė, kad jo likimas yra nuspręstas, vietos valdžiai praėjusį mėnesį įsakius policijai išardyti aplinkos saugotojų medžiuose įrengtus namelius. Dėl šio priverstinio iškeldinimo Vokietijoje kilo pasipiktinimo banga. Vis dėlto penktadienį aukštesnės instancijos Miunsterio administracinis teismas paskelbė skubų pranešimą, kad teisėjams būtina daugiau laiko išnagrinėti aplinkosaugos grupės BUND skundą prieš RWE planuojamą miško kirtimą. „Tai gera diena gamtai ir klimato apsaugai bei svarbus kovos su anglimi judėjimo pasiekimas“, – spaudos konferencijoje kalbėjo žaliųjų organizacijos „Greenpeace“ Vokietijos skyriaus aktyvistas Martinas Kaiseris. Ši „Dovydo kova su Galijotu“ tapo pasipriešinimo anglių kasybai simboliu Vokietijoje. Ši šalis, nors ir įgijusi žaliųjų technologijų šalininkės reputaciją, tebėra labai priklausoma nuo anglių - vienos nešvariausių iškastinio kuro rūšių. Ieškovai tvirtina, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės pramoniniame centre esančiame Hambacho miške yra tokių retų rūšių kaip Bechšteino pelėausis, tad ši giria atitinka ES saugomos teritorijos kriterijus, numatytus ES įstatymų. Anot teisėjų, RWE neturi teisės „negrįžtamai“ pakeisti padėtį girioje, kol teismas nebaigė nagrinėti šios „sudėtingos“ bylos. Miško savininkė RWE ketino spalio 15-ąją pradėti kirsti apie pusę likusios 200 hektarų miškingos teritorijos. Bendrovė teigia, kad būtina išplėsti jai priklausančią rusvųjų anglių kasyklą, norint sklandžiai tiekti energijos išteklius anglį naudojančioms gamykloms regione, kuris yra vienas labiausiai teršiančių aplinką Europos Sąjungoje. RWE generalinis direktorius Rolfas Martinas Schmitzas anksčiau pastangas išsaugoti Hambacho girią vadino „iliuzija“.

