66 proc. Socialdemokratų partijos (SDP) eilinių narių pritarė naujajai partnerystei su A. Merkel konservatyviaisiais. Šis žūtbūtinis balsavimas buvo paskutinė kliūtis A. Merkel kelyje į ketvirtą kadenciją kanclerės poste ir išeitis iš politinės aklavietės, apėmusios šalį nuo rugsėjo, kai įvyko rinkimai be ryškių pergalių. Pasiekusi prasčiausių rezultatų nuo pokario laikų, SPD iš pradžių nebuvo linkusi dar ketverius metus būti A. Merkel šešėlyje. Tačiau A.Merkel nepasisekus dėl koalicijos susitarti su dviem mažesnėmis partijomis, SPD kategoriškumas atslūgo. SPD vadovybė vasarį po ilgos derybų kovos buvo sutarusi su A. Merkel konservatyviuoju bloku dėl naujos vyriausybės. Susiję straipsniai: Vokietijoje laukiama Merkel vyriausybės likimą lemsiančio SPD balsavimo Merkel ir Trumpas „sunerimę“ dėl Putino ginklavimosi politikos Tačiau SPD viduje yra gana susiskaldžiusi, vertinant pasibaisėtinus rugsėjo rinkimų rezultatus; tad galutinį žodį dėl koalicijos turėjo tarti 460 tūkstančių SPD narių. Tikimasi, kad kitą savaitę susirinkęs parlamentas išrinks A. Merkel kanclere ir patvirtins jos poziciją tarp dominuojančių politikų Europoje. „Šis demokratiškas sprendimas mūsų šaliai tikrai svarbus“, – sakė žurnalistams Berlyne partijos vadovo pareigas einantis Olafas Scholzas. Pasak jo, socialdemokratai ministerijoms vadovauti būsimoje koalicijoje artimiausiomis dienomis paskelbs šešias pavardes – trijų moterų ir trijų vyrų. Aktyvistai socialdemokratų štabe Berlyne visą naktį skaičiavo balsus. Atsakymas „Ne“ būtų buvęs dar vienas stiprus smūgis partijos vadovybei, agitavusiai, kad sprendimą tvirtintų visi partiečiai; tai būtų smūgis ir A. Merkel, kuri mėnesių mėnesius derėjosi su kitomis partijomis dėl naujosios vyriausybės formavimo. Po parlamento rinkimų rugsėjį, kai socialdemokratams teko tik 20,5 proc. balsų, tuometinis jų lyderis Martinas Schulzas (Martinas Šulcas) atmetė didžiosios koalicijos su A. Merkel galimybę. Tada A. Merkel buvo priversta derėtis su dviem mažesnėmis partijomis, kurių viena galiausiai atsisakė dalyvauti vyriausybėje. Spaudžiant Vokietijos prezidentui Frankui-Walteriui Steinmeieriui, M. Schulzas persigalvojo ir po kelių savaičių ginčų tarp jo partijos ir A. Merkel bloko pagaliau gimė koalicijos sutartis. Beje šį kartą kiek mažiau socialdemokratų pritarė koalicijai su Merkel negu 2013-aisiais, – anuomet pritarusiųjų buvo 76 proc. Daugelis socialdemokratų, ypač kairėje, tvirtino, kad partija nesugebėjo pasižymėti ankstesnėje vyriausybėje ir neturės jokios naudos palaikydama A. Merkel dar vieną kadenciją. Merkel pasveikino už „Vokietijos gerovę“ balsavusius socialdemokratus A. Merkel sekmadienį pasveikino socialdemokratus (SPD), balsavusius už dalyvavimą jos naujojoje koalicijoje, ir pareiškė viltį, kad bus bendradarbiaujama „Vokietijos gerovei“. „Aš sveikinu SPD už aiškų rezultatą ir tikiuosi bendradarbiavimo Vokietijos gerovei“, - sakoma jai priskiriamame pranešime jos partijos CDU tviterio paskyroje.











