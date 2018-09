Priežastimis nurodydama nerimą dėl saugumo ir gaisrų riziką, Berlyno valdžia paskelbė neišduosianti statybos leidimo rusų kino kūrėjo Iljos Chržanovskio projektui „DAU“, pranešė naujienų agentūra DPA. Pagal planą bulvaro „Unter den Linden“ („Po liepomis“) kvartale turėjo būti pastatyta 900 betono plokščių, kurių aukštis 3,6 metro. Renginys turėjo atsieiti 6,6 mln. eurų. Sienomis aptvertas „miestas mieste“ būtų turėjęs savo vizas, o žmonės, norintys patekti į šį paralelinį pasaulį, būtų turėję internetu teikti paraiškas ir jas pirkti. Tačiau projektas išprovokavo kontroversiją. Kritikai jį vadino triuku, skaudinančiu komunistinėje Rytų Vokietijoje gyvenusius žmones. Už minimą Berlyno rajoną atsakinga miesto tarybos narė Sabine Weissler (Zabinė Veisler) sakė, jog nepakako laiko išsiaiškinti gyventojų, kuriuos galėtų paveikti projektas, nuomonę. „Organizacija negalėjo užtikrinti, kad renginys vyks saugiai“, – pridūrė ji. Paraiškos tokioms didelėms statyboms turėtų būti teikiamos metai prieš numatomą darbų pradžią, pažymėjo ji. Tuo tarpu minimo projekto organizatoriai paraišką pateikė rugpjūčio pradžioje, darbams, kurie būtų prasidėję spalio 12 dieną. Lapkričio 9-ąją – minint nuo 1961 iki 1989 metų miestą dalijusios Berlyno sienos griuvimą – planuota statinį simboliškai nugriauti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.