47 metų vieniša mama ir itin ištikima Socialdemokratų partijos (SPD) narė garsėja savo kalbomis. Kovoje dėl partijos vadovo posto ji surinko 66 proc. balsų ir nurungė 41 metų Simone Lange – buvusią policininkę ir dabartinę Flensburgo miesto merę – ir prisijungė prie Vokietijos politikos viršūnėje esančios kanclerės Angelos Merkel. „Šiandien šiame partijos suvažiavime mes pramušame stiklines lubas Socialdemokratų partijoje, – per suvažiavime Vysbadene pareiškė A. Nahles. – Ir tos lubos išliks atviros.“ Moters išrinkimas Socialdemokratų partijos lydere „yra ženklas pažangos, kuri jau gerokai vėluoja, tačiau gerai, kad tai vyksta dabar“, pareiškė buvęs laikinasis partijos vadovas, finansų ministras Olafas Scholzas, pavadinęs tai „istorine akimirka“. Mūrininko dukra A. Nahles, iškilusi per partijos kairįjį sparną, žada vadovauti antros pagal dydį Vokietijos partijos atsinaujinimui po to, kai pernai rugsėjį per parlamento rinkimus ji gavo tik 20,5 proc. balsų, o tai buvo prasčiausias pokario rezultatas. A. Nahles žada siekti padorių atlyginimų, technologijoms naikinant tradicines darbo vietas, laikytis proeuropietiškos užsienio politikos bei kalba apie pacifizmą, diplomatiją ir tarptautinį bendradarbiavimą. Tiesa, visuomenės apklausos rodo, kad vokiečiai ne itin gerai vertina naująją socialdemokratų vadovę. 47 proc. apklaustų vokiečių abejoja, ar partijos veteranė yra tinkama vesti partiją į naują rytojų.











