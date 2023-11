F.-W. Steinmeieris su žmona Elke Büdenbender skris į Izraelį dviejų dienų vizito Izraelio prezidento Isaaco Herzogo kvietimu. Vėliau jis vyks į Omaną ir Katarą.

Vokietijos prezidentas sakė norįs išreikšti paramą Izraeliui po spalio 7 d. palestiniečių teroristų grupuotės „Hamas“ išpuolių, per kuriuos žuvo 1 200 žmonių, ir vėlesnių Izraelio oro ir sausumos atakų prieš Gazos Ruožą.

Tačiau šeštadienį paskelbtame vaizdo pranešime jis taip pat pabrėžė, kad reikia daugiau nuveikti Gazos Ruožo civilių gyventojų labui.

Jis paaiškino, kad šia kelione siekia „patikinti Izraelį dėl mūsų nuolatinio solidarumo – esame solidarūs ne tik su Izraeliu kaip teroro auka, bet ir su Izraeliu, kuris ginasi“.

„Niekas negali paneigti Izraelio teisės ryžtingai kovoti su terorizmu“, – teigė F.-W. Steinmeieris. Bet ši kova taip pat sukelia didžiules kančias neginkluotiems Gazos Ruožo civiliams gyventojams, sakė jis.

„Būtina imtis visų atsargumo priemonių, kad civiliai gyventojai būtų išgabenti už ugnies linijos. Be to, reikia juos aprūpinti viskuo, kas gyvybiškai svarbiausia. To reikalauja tarptautinė humanitarinė teisė, to tikimės ir mes, vokiečiai.“

Pasak F.-W. Steinmeierio, seniai siektas dviejų valstybių sprendimas Izraelio ir Palestinos konflikte turi būti politinis prioritetas ateityje.

„Yra tik viena išeitis – politika, pagrįsta dviem principais: daugiau saugumo Izraeliui ir tuo pat metu daugiau ateities perspektyvų palestiniečiams“, – vaizdo įraše kalbėjo F.-W. Steinmeieris.

„Ir jei galutinis rezultatas turi būti taika, turinti šansą būti ilgalaikė, ji tik gali reikšti dvi valstybes. Palestiniečiai turi pasinaudoti savo politinio apsisprendimo teise ir gyventi oriai, laisvai ir taikiai su savo kaimynais.“