Vokiečių prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris penktadienį žiniasklaidos grupei RND sakė, kad turkų lyderio trijų dienų vizitas į Vokietiją nėra santykių „normalizavimo išraiška, esame dar toli nuo to, tačiau tai galėtų būti pradžia“. Ankara tikisi Berlyno ir Europos Sąjungos paramos dėl savo ekonominių bėdų, o Bendrija su Turkijos pagalba nori sumažinti migrantų antplūdį į Europą. Vis dėlto Turkija ir Vokietija nevengia kritikos viena kitai. Pavyzdžiui, R. T. Erdoganas yra apkaltinęs vokiečių pareigūnus elgiantis kaip naciai, o Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasmerkė šį Turkijos lyderio pareiškimą.

