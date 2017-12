„Įtarimai dėl savadarbio sprogstamojo užtaiso buvo patvirtinti“, – sakoma šalia Berlyno esančios Brandenburgo žemės policijos „Twitter“ žinutėje. Sprogmuo buvo aptiktas vaistinėje, esančioje mugės teritorijoje. BBC praneša, kad policija jau detonavo sprogmenį kontroliuojamoje aplinkoje. Liudininkų teigimu, iš paketo kyšojo laidai. Policija nurodė, kad vienas vaistininkas kreipėsi į teisėsaugą, pakete radęs skardinę su kyšančiais laidais. Pasak policijos, toje vietoje daugiau nerasta jokių sprogmenų, tačiau „tyrimas tęsiamas“. Vokietijos pareigūnai ėmėsi papildomų saugumo priemonių po to, kai 2016 metų gruodžio 19-ąją Tuniso pilietis Anisas Amri užgrobė sunkvežimį ir juo rėžėsi į minią vienoje Berlyno Kalėdų mugėje. Tąsyk žuvo 12 žmonių ir dar 48 buvo sužeisti.

