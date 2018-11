Savo nuomonę jis išdėstė socialiniame tinkle „Twitter“.

Politologas įsitikinęs, kad tai gali reikšti tik viena: gandai apie įtrūkius tilto konstrukcijose – ne iš piršto laužti, ir kariniai veiksmai netoli jo suplanuoti todėl, kad jais vėliau būtų galima paaiškinti tilto griuvimą.

A hypothesis for the #AzovSea escalation is that recent news about cracks in #KerchBridge were serious. Increasing military tensions around the bridge may be designed to provide an explanation for an - otherwise embarrassing - malfunction of the bridge https://t.co/FevXvH8iSE https://t.co/wEkGA7y8vs— Andreas Umland (@UmlandAndreas) November 25, 2018