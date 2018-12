Tokiam pakeitimui parlamentas pritarė ketvirtadienį vakare. Vyriausybei teko veikti Vokietijos aukščiausios instancijos teismui pernai nusprendus, kad žmonėms turi būti leista užsiregistruoti ne kaip vyrui ir ne kaip moteriai. Teismas nurodė sukurti trečią tapatybę arba išvis atsisakyti įrašų apie lytį. Tai buvo padaryta po bylos, kurios ieškovas nesėkmingai siekė, kad įrašas „moteris“ gimimų registre būtų pakeistas į „inter/kita“ ar „kita“. Iki šiol vienintelė kita galimybė būdavo palikti lyties grafą tuščią. Teisių gynimo grupės ir kai kurie opozicijos politikai teigia, kad priimtas įstatymas yra nepakankamas. Pagal jį žmonės dauguma atvejų turi pateikti gydytojo pažymą savo statusui pakeisti.

