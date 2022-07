Vokietijos ministras: rudenį vėl reikės įvesti apribojimus dėl COVID-19

„Jei rudenį dirbsime taip, kaip dabar, t. y. be papildomų apsaugos priemonių, be kaukių, be nieko, tai reikštų, kad smarkiai padaugės susirgimų ir kad bus perkrauti intensyviosios terapijos skyriai“, – ketvirtadienį lankydamasis Vašingtone agentūrai dpa sakė K. Lauterbachas.

Tuo pačiu metu, tęsė K. Lauterbachas, greičiausiai susirgtų ir ligoninių darbuotojai, o tai dar labiau apkrautų sveikatos apsaugos sistemą. „Tai tarsi iš abiejų galų deganti žvakė, – sakė K. Lauterbachas. – Mums reikia priemonių, tai aišku... be abejonės, mes būsime pasirengę“.

K. Lauterbachas sakė nenorįs detalizuoti, kokios priemonės galėtų būti įgyvendintos, sakydamas, kad dėl jų vyksta konfidencialios derybos su kitomis valdžios šakomis, įskaitant Teisingumo ministeriją.

Rugsėjo 23 dieną baigiasi dabartinių Vokietijoje taikomų koronaviruso apribojimų teisinis pagrindas ir iki to laiko vyriausybė priims sprendimą dėl naujų priemonių, sakė K. Lauterbachas.