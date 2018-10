Bendrame policijos ir prokuratūros pranešime sakoma, kad maždaug 8 val. 30 min. vietos (9 val. 30 min. Lietuvos) laiku policija buvo nusiųsta spręsti „pavojingos situacijos“ Kirchheime prie Veinštrasės – mažame miestelyje netoli Manheimo. Pranešime sakoma, kad kilo susišaudymas, per kurį žuvo du žmonės. Sužeistų pareigūnų – vyro ir moters – būklė sunki. Pranešime nurodoma, kad jokio pavojaus nebėra, bet nesakoma, kas yra žuvusieji ir dėl ko tiksliai buvo atsiųsta policija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.