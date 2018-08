Naujienų agentūra DPA pranešė, kad 4 m aukščio skulptūra, vaizduojanti R. T. Erdoganą su pakelta dešine ranka ir primenanti amerikiečių Irake nuverstą Saddamo Husseino skulptūrą, buvo pašalinta anksti trečiadienį. Statula meno festivalyje, kurio devizas yra „Blogos naujienos“, buvo pastatyta pirmadienį ir nuo to laiko veikė kaip magnetas R. T. Erdogano šalininkų bei priešininkų kalboms bei provokavo konfliktus, sakė pareigūnai. Vysbadeno valstybinio teatro direktorius Uwe Ericas Laufenbergas tvirtino, kad debatai ir buvo šios instaliacijos tikslas. „Išstatėme statulą, norėdami diskutuoti apie Erdoganą“, – sakė jis. Teatro direktorius pridūrė, kad „demokratinėje valstybėje privalu toleruoti visas nuomones“.

