Favoritais pakeisti A. Merkel partijos pirmininko poste laikomi artima jos sąjungininkė Annegret Kramp-Karrenbauer ir buvęs politinis varžovas Friedrichas Merzas. Spalį 64 metų A. Merkel paskelbė, kad palieka CDU pirmininkės postą. Tačiau ji ketina dirbti kanclerės poste iki savo kadencijos pabaigos, o tada planuoja pasitraukti iš politikos. Penktadienį pagrindinė kova dėl partijos vairo vyks tarp 56 metų A. Kramp-Karrenbauer, nuo vasario užimančios CDU generalinės sekretorės postą, ir 63 metų F. Merzo, buvusio CDU frakcijos parlamente vadovo, nusprendusio po ilgiau nei dešimtmetį trukusios pertraukos sugrįžti į didžiąją politiką. Į CDU pirmininko postą taip pat pretenduoja kovą sveikatos apsaugos ministru paskirtas Jensas Spahnas. Visgi manoma, kad šis 38 metų politikas, dar vienas A. Merkel kritikas, beveik neturi šansų laimėti.

