„Rugsėjo 11-ąją kanclerė priims Europos Vadovų Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, kad apsikeistų nuomonėmis aktualiais Europos politikos klausimais... prieš susitikimą Zalcburge“, – pirmadienį žurnalistams sakė S. Seibertas. Zalcburge rugsėjo 19-20 dienomis vyks neformalus Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame dalyvaus ir A. Merkel. Kaip nurodė jos vyriausybės atstovas, spaudos konferencija antradienį neplanuojama.











