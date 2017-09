Didžiausia Europoje kompiuterių įsilaužėlių grupė „Chaos Computer Club“ (CCC) sako, kad balsų skaičiavimui ir rezultatų perdavimui skirta sistema yra ne pakankamai gerai užšifruota ir jai trūksta kitų saugumo priemonių. Privačiai sukurtos programinės įrangos „PC-Wahl“, kuri daug metų buvo naudojama keliose iš 16-os Vokietijos žemių, „niekada nereikėjo naudoti“, – sakė CCC atstovas Linusas Neumannas. „Galimų atakų taikinių skaičius ir pažeidžiamo paprastumas viršijo mūsų didžiausius būgštavimus“, – nurodė L. Neumannas, kurį pirmasis citavo savaitraštis „Die Zeit“. Toks programinės įrangos įvertinimas didina nerimą dėl galimų kibernetinių išpuolių per rinkimus Vokietijoje, kurioje 2015 metais buvo įsilaužta į įstatymų leidėjų kompiuterius. Vėliau saugumo tarnybos dėl šios atakos apkaltino Rusiją. CCC perspėjo, kad Vokietijos parlamento rinkimų rezultatai gali būti klastojami per atstumą, nes minėta programinė įranga neatitinka net „esminių IT saugumo principų“. CCC grupė ir anksčiau yra išaiškinusi skandalingų IT saugumo trūkumų, o jos specialistai dažnai yra kviečiami kaip ekspertai duoti parodymų Vokietijos parlamento komisijų ir teismų posėdžiuose. Tačiau rinkimuose naudojamos programinės įrangos kūrėjas Volkeris Berningeris šią kritiką atmetė ir „Die Zeit“ pareiškė, kad „blogiausiu atveju kas nors galėtų sukelti sumaištį“. „Internete pasirodytų dalis neteisingų rezultatų, o teisingi liktų ant popieriaus. Tai sukeltų pasipiktinimą ir sumaištį, tačiau nebūtų reikšminga“, – sakė jis. Tuo metu CCC tvirtina, kad bet kokia ataka internetu „galėtų ilgam pakenkti pasitikėjimui šiuo demokratiniu procesu“. „Jau nebe tas tūkstantmetis, kai galima nekreipti dėmesio į IT saugumą per rinkimus“, – pareiškė L. Neumannas.

