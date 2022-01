J. Y. Le Drianas prieš tai tviteryje paskelbė, kad vasario 7-8 dienomis su Vokietijos ministre vyks į Ukrainą. Per pokalbį telefonu su J. Y. Le Drianu Ukrainos diplomatijos vadovas Dmytras Kuleba šeštadienį padėkojo už Paryžiaus sprendimą neišskraidinti iš Kijevo Prancūzijos ambasados darbuotojų šeimų narių. JAV, Kanada, Didžioji Britanija ir Australija paragino savo diplomatų šeimas palikti Ukrainą.

Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, ir D. Kuleba, ir J. Y. Le Drianas per pokalbį pabrėžė būtinybę „atsisakyti žingsnių, kurie kursto baimę Ukrainos visuomenėje“ ir gali sužlugdyti postsovietinės šalies „finansinį stabilumą“. Be to, „svarbu būti budriems ir ryžtingiems, palaikant kontaktą su Rusija“.

Vokietija ir Prancūzija vadinamajame Normandijos formate siekia Ukrainos krizės sušvelninimo. Tai kontaktinė grupė, kuriai priklauso Vokietija, Prancūzija, pati Ukraina ir Rusija.

A. Baerbock jau prieš dvi savaites lankėsi Ukrainoje ir čia pareiškė Vokietijos vyriausybės solidarumą su šalimi. Iš karto po to ji vyko į Maskvą, kur susitiko su Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu.

Vakarai praėjusiomis savaitėmis suintensyvino savo diplomatines pastangas sureguliuoti Ukrainos krizę, tačiau kol kas persilaužimo pasiekti nepavyko.